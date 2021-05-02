Дожди и похолодание прогнозируются 3 мая в Псковской области
3 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, местами сильные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +5 до +10.
Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 мая 2021
Великолукский боксёр Руслан Шамилов стал победителем в турнире «Горилла ММА Серия-31: Время новых героев»
02 мая 2021
Псковичей просят поддержать 600-летний печорский дуб в голосовании за главное дерево России