Дожди и похолодание прогнозируются 3 мая в Псковской области

17:01, 02 мая 2021, ПАИ

3 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, местами сильные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.