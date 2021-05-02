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Общество

Дожди и похолодание прогнозируются 3 мая в Псковской области

3 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, местами сильные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.

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