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Происшествия

В Курской области женщину насмерть задавил на машине её шестилетний сын

Фото: ПАИ

Шестилетний ребёнок в Курской области сел за руль автомобиля и сбил свою мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по региону.

«По предварительным данным, несовершеннолетний 2015-го года рождения сел за руль автомобиля, завёл его и при движении задним ходом наехал на свою мать, которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano», - рассказали в пресс-службе.

В результате полученных травм женщина умерла в больнице. Для выяснения обстоятельств произошедшего проводится проверка.

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