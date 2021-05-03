В Опочецком районе Псковской области пройдёт конкурс чтецов
19 мая 2021 года в Опочецком доме культуры пройдёт районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия». Об этом Псковскому агентству информации рассказали методисты Дома культуры.
В конкурсе могут принять участие отдельные чтецы, чтецкие коллективы и авторы-исполнители независимо от возраста.
Возрастные группы:
1-я группа – до 10 лет,
2-я группа – от 10 до 15 лет,
3-я группа – от 15 до 18 лет,
4-я группа – от 18 лет.
Каждый конкурсант (в т. ч. чтецкие коллективы) представляет работу в одной из номинаций в соответствии с заданной тематикой.
Номинации конкурса:
- русская классика,
- современная поэзия,
- авторские произведения, раскрывающие тему конкурса,
- поэзия А. С. Пушкина,
- чтецкие композиции (стихи и проза) в сопровождении музыки.
Организаторы конкурса ставят задачу выявить и поддержать талантливых исполнителей и коллективы, которые владеют жанром художественного слова, а также привлечь внимание общественности к этому жанру.
Конкурс пройдёт в Опочецком районном доме культуры 19 мая в 15:00.
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