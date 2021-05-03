В Опочецком районе Псковской области пройдёт конкурс чтецов

19:11, 03 мая 2021, ПАИ

19 мая 2021 года в Опочецком доме культуры пройдёт районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия». Об этом Псковскому агентству информации рассказали методисты Дома культуры.

В конкурсе могут принять участие отдельные чтецы, чтецкие коллективы и авторы-исполнители независимо от возраста.

Возрастные группы:

1-я группа – до 10 лет,

2-я группа – от 10 до 15 лет,

3-я группа – от 15 до 18 лет,

4-я группа – от 18 лет.

Каждый конкурсант (в т. ч. чтецкие коллективы) представляет работу в одной из номинаций в соответствии с заданной тематикой.

Номинации конкурса:

русская классика,

современная поэзия,

авторские произведения, раскрывающие тему конкурса,

поэзия А. С. Пушкина,

чтецкие композиции (стихи и проза) в сопровождении музыки.

Организаторы конкурса ставят задачу выявить и поддержать талантливых исполнителей и коллективы, которые владеют жанром художественного слова, а также привлечь внимание общественности к этому жанру.

Конкурс пройдёт в Опочецком районном доме культуры 19 мая в 15:00.