Правительство РФ предоставит гранты на развитие циркового искусства

19:24, 03 мая 2021, ПАИ

Правительство в рамках поручения президента разработало систему грантов для поддержки частных цирков. Средства предназначены для создания новых программ, их проката в России и за рубежом.Об этом сообщает сайт Правительства РФ.

Грант будет предоставляться на конкурсной основе. Его можно будет получить один раз в два года, уточняется в правилах, которые своим постановлением утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего планируется предоставлять от 10 до 15 грантов в год. Из федерального бюджета на эти цели будет выделяться по 90 млн рублей ежегодно в рамках государственной программы «Развитие культуры».

За счёт средств господдержки цирки смогут покрыть расходы на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, изготовление реквизита и костюмов, командировочные затраты, транспортировку декораций, аренду сценических площадок, оплату договоров о передаче авторских прав на использование аудиовизуальной продукции.

Порядок подачи заявок и сроки проведения конкурса определит Министерство культуры.

Господдержка будет способствовать развитию циркового искусства, его популяризации в России и за рубежом.