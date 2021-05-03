Учащиеся школы в Новосокольниках привели в порядок места захоронений ко Дню Победы

19:37, 03 мая 2021, ПАИ

Учащиеся средней школы города Новосокольники убирают места воинских захоронений. Об этом Псковскому агентству информации рассказала районная газета «Новоскольнический край».

Одно из захоронений находится в деревне Левашово Пригородной волости. Эта деревня почти заброшена, в ней осталось всего два дома, и проезд к ней затруднен, но воинское захоронение сохранилось. Сейчас на этом памятном месте установлены новые плиты с именами воинов, а сама территория могилы обнесена металлической оградой. Прошедшая зима оставила свой отпечаток, и братская могила нуждалась в благоустройстве.



Работы по наведению порядка в месте захоронения инициировала Глава Пригородной волости Лариса Ивановна Пухова. Курсанты военно-патриотического клуба «Юный разведчик» убрали прелую прошлогоднюю листву и мусор, высадили пять туй. Как сказала один из курсантов клуба Мария Жгун: «Мы рады внести свой посильный вклад в уборку пусть даже небольшой части братских захоронений. Считаем, что историческая память должна сохраняться и передаваться из поколения в поколение».