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Телеканал «Победа» рассказал о праздничном эфире 9 мая

ПоделитьсяПоказать список поделившихся «Спасибо за Победу!»: праздничный эфир 9 мая на телеканале. Фото телеканала

9 мая в праздничном эфире телеканала «Победа» — работы участников Второго Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе телеканала.

В 21:00 мск —прямое включение из города-героя Тулы от мемориала «Защитникам неба Отечества».

Начнётся эфирный день в 07:20 мск с показа полной версии Исторического Парада Победы 1945 года. Редакция канала воссоздала документальную летопись того дня, когда в Москве, на Красной Площади, парадным строем прошли участники боевых действий. Зрители увидят уникальную кинохронику 24 июня 1945 года — кадры, снятые в день исторического Парада Победы — с самых ранних часов подготовки и до вечернего салюта.

В 10:00 мск начнётся прямая трансляция торжественного Парада ко Дню Победы на Красной площади. В этом году в мероприятии задействуют более 12 тысяч военнослужащих, 190 единиц наземной техники и 76 самолётов и вертолётов. Практически весь день у зрителей телеканала «Победа» будет возможность смотреть прямой эфир из Александровского сада, где у стен Кремля на Могиле Неизвестного Солдата горит Вечный огонь. В 18:55 мск на канале почтят светлую память павших минутой молчания.

С боем курантов в 21:00 мск трансляция перенесётся из Москвы в другой город-герой — Тулу. Для проведения финала фестиваля «Спасибо за Победу!» Тула выбрана неслучайно. В этом году город отмечает несколько важных юбилеев: 80-летие обороны города, 45-летие присвоения городу звания «город-герой», а ещё в 2021 году исполняется 875 лет со дня основания Тулы. Канал «Победа» планирует заложить традицию ежегодно проводить торжественное закрытие фестиваля в разных городах.

Организаторы Второго Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» привлекли зрителей к созданию уникальной видеолетописи, чтобы запечатлеть и сохранить самое ценное — воспоминания и свидетельства очевидцев того времени, для будущих поколений и для тех, кто помнит каждый момент войны. На сегодняшний день на сайт spasibo.pobeda.tv поступило больше 1500 заявок, и с каждым днём количество желающих принять участие в создании видеолетописи растёт. Свои рассказы прислали зрители более чем из 500 населённых пунктов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Рязани, Казани, Ростова-на-Дону, Курска, Екатеринбурга и других городов и областей. География онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» охватила разные уголки планеты: Беларусь, Казахстан, Украину, Узбекистан, Кыргызстан, Молдову, Кипр, Чехию, Германию, Грецию, Израиль, Нидерланды, США, Францию — жители из 21 страны поделились своими видеовоспоминаниями.

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