Полицейские провели профориентационную встречу со студентами в Пскове

17:55, 09 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области встретились со студентами Псковского кооперативного техникума в рамках профориентационной работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

















Заместитель начальника УМВД полковник полиции Сергей Ащеулов рассказал учащимся о преимуществах службы в органах внутренних дел, карьерных перспективах и социальных гарантиях. Он также поделился личным опытом поступления в ведомственные вузы и прохождения службы.

Особое внимание на встрече уделили вопросам трудоустройства после обучения, условиям поступления, требованиям к кандидатам и возможностям профессиональной переподготовки, включая получение высшего образования.