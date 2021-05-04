Артиллерийский снаряд и граната обнаружены в Псковской области
Артиллерийский снаряд и граната обнаружены в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
30 апреля в поселке Середка Псковского района обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.
3 мая в деревне Невское-Олохново Печорского района выявлена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
На места обнаружения взрывоопасных предметов выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.
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