Кто людям помогает: откуда берутся волонтеры и как ПсковГУ координирует их работу

14:42, 04 мая 2021, ПАИ

«Кто людям помогает, тот тратит время зря», – эту знаменитую фразу героини Эдуарда Успенского старухи Шапокляк часто используют, когда слышат об очередной волонтерской акции. Тем не менее многие люди, несмотря на занятость, личные трудности и общественное мнение, продолжают присоединяться к волонтерским организациям и посвящать свободное время общественно полезному и бесплатному труду.

Кто такие волонтеры, чем они занимаются, что такое ресурсный центр добровольчества и какие документы регламентируют работу добровольцев – мы поговорили с представителями ПсковГУ о самых важных вопросах, касающихся волонтерства. Разбираемся, зачем «тратить время» на помощь незнакомым людям и можно ли «прославиться хорошими делами».

По доброй воле

Слово «волонтёр» произошло от латинского voluntarius – добровольный. Согласно Википедии, волонтёр – это человек, добровольно занимающийся за свой счет безвозмездной общественно полезной деятельностью. Они оказывают безвозмездную помощь людям, нуждающимся в особой поддержке, некоммерческим организациям, животным, участвуют в проведении мероприятий, проводят различные акции и сборы средств. Всё это – по доброй воле и с единой целью – помочь тем, кому это необходимо, и сделать жизнь немного лучше и проще.

«Волонтерство – это выбор человека посвятить время полезной деятельности во благо общества», – отмечает проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров.

Структурно волонтерство состоит из волонтерских организаций и ресурсных центров добровольчества. Они объединяют добровольцев, обеспечивая их обучение, координацию и поддержку.

«Волонтерская организация – это сообщество людей, которые готовы безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо других людей. Часто волонтерская организация вырастает из небольшой группы людей, которых сначала объединила конкретная социальная проблема, а со временем они поняли, что могут помогать системно: регулярно, более качественно и продуманно», – так описана работа этих структур на сайте Добро.ру.

Если нужна помощь

На базе ПсковГУ работает областной Ресурсный центр добровольчества. Это организация, которая занимается поддержкой и развитием волонтерства во всем регионе. Сотрудники центра координируют волонтеров, снабжают их методическими материалами, обучают лидеров волонтерских объединений эффективному управлению.

Сейчас в Центре 10 направлений. Это социальное и экологическое волонтерство, зоозащита, патриотическое волонтерство, волонтеры-медики и волонтеры ЗОЖ, волонтеры культуры, медиаволонтеры и корпус общественных наблюдателей ЕГЭ. Событийное волонтерство, то есть сопровождение мероприятий, обеспечивает волонтерский отряд «СДобром». Поскольку центр базируется в главном вузе региона, большую часть волонтерского корпуса составляют именно студенты ПсковГУ и колледжа.

Воспользоваться услугами Ресурсного центра добровольчества может любая организация: образовательная, социальная, некоммерческая или бизнес-структура. Любая сторонняя организация может привлечь на свою акцию, в проект или на мероприятие добровольцев. Для этого необходимо прислать официальное письмо-запрос на имя ректора, где нужно описать мероприятие и конкретно указать, по каким направлениям нужны волонтёры. При этом вуз не просто направит на помощь людей, но и будет оказывать методическую и информационную поддержку на протяжении всего мероприятия.

По закону

В России добровольческую деятельность регулируют несколько федеральных законов. Основной документ, который регулирует деятельность добровольцев в России, – федеральный закон № 135 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», принятый в 1995 году. В феврале 2018 года его доработали и внесли изменения. В законе прописаны понятия, связанные с волонтерством, права и обязанности добровольца и организаторов волонтерской деятельности, а еще – порядок взаимодействия органов власти с волонтерскими организациями. Кроме того, в ряде регионов приняты местные законы о волонтерской деятельности. Региональные ресурсные центры имеют также свои нормативные правовые акты.

«Для фиксации волонтерской деятельности на сайте Добро.ру сторонней организацией создается мероприятие. При отсутствии личного кабинета организации на сайте мероприятие создаёт Ресурсный центр, – поясняет проректор ПсковГУ Александр Захаров. – В созданных волонтерских вакансиях прописываются условия участия волонтера и функции, которые он должен будет выполнять. Таким образом, волонтеры выбирают для себя вакансию по интересам и возможностям».

При участии студентов в качестве волонтеров на мероприятиях формируются списки, которые передаются в дирекции институтов. Любое освобождение от занятий согласуется с директорами институтов с учетом учебных планов и расписания занятий.

А что мне за это будет?

Но что же взамен? Добровольцы делают столько работы, и всё это – бесплатно?

Мотивация у добровольцев может быть разной. Помимо той самой радости от бескорыстной помощи это может быть опыт работы с разными людьми, оттачивание лидерских и организаторских навыков, общение и знакомства, путешествия на форумы и фестивали. Так, студенты ПсковГУ помогали на чемпионате мира по футболу в 2018 году. В 2020 году студентка исторического факультета Анна Петрова участвовала в раскопках древней античной дороги в рамках проекта «Волонтеры наследия. Херсонес 2020» в Севастополе. К тому же, активных волонтеров часто замечают и поощряют. Для многих студентов волонтерство служит социальным лифтом, помогает расширить круг возможностей и найти идеи для собственных проектов, а также пополнить портфолио для получения повышенной стипендии.

«В 2020 году самым ярким событием стало участие во всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ». В период самоизоляции мы ездили ко всем нуждающимся и покупали лекарства, продукты. Наш труд был вознаграждён грамотой и медалью от Президента РФ – это было приятно», – делится Камила Шакирова, выпускница Псковского государственного университета, а теперь – специалист отдела соцзащиты ПсковГУ. С 2018 года она занимает должность командира студенческого добровольческого отряда «СДобром».

«Добровольчество открывает дорогу к очень крутым, к незабываемым проектам. Это нечто объединяющее, дарящее новые знакомства, новые эмоции, незабываемый опыт и впечатления, которые останутся с вами навсегда!» – утверждает Камила. Девушка уверена: волонтёрская сфера многогранна и каждый может найти то, что ему по душе.

Один за всех и все за одного

Несмотря на наличие организаций и структур, «волонтерить» в одиночку никто не запрещает. Волонтерство может быть как индивидуальным, так и групповым. Если вы один или вместе с соседями вышли на субботник и убрали мусор в своём дворе, то это уже эковолонтерство. Но опытные добровольцы утверждают, что заниматься волонтерством будучи членом волонтерской команды легче и удобнее: вакансии буквально сами идут в руки, координаторы берут на себя организационные вопросы, тебе всегда готовы помочь на любом этапе работы. В добровольческих организациях зарождается самая крепкая дружба и романтические отношения, закладывается фундамент для будущей карьеры и находятся ценные связи.

«Волонтёрство даёт огромные возможности и перспективы для развития человека как личности в профессиональном и личностном плане. Пробуя себя в волонтёрстве, ты «прощупываешь» то, что в дальнейшем может стать твоей профессией», – считает студент ПсковГУ, волонтёр Тимофей Власов.

Без волонтеров многие вещи были бы невозможны. Некому было бы помогать пожилым в домах престарелых, восстанавливать старинные усадьбы, помогать на археологических раскопках, искать пропавших людей. Это важно для социального, культурного, экономического и экологического развития страны. Это почетно и уважаемо. Но самое главное – это интересно.