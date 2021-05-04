В 2021 году в Пскове пройдёт II Международный фестиваль колокольного звона во славу святой равноапостольной княгини Ольги

23:43, 04 мая 2021, ПАИ

II Международный фестиваль колокольного звона во славу святой равноапостольной княгини Ольги пройдёт в Пскове. Об этом сообщили Псковскому агентству информации организаторы фестиваля.

В рамках проекта Псковскую область посетят профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Участники фестиваля колокольного звона будут сопровождать торжественные звоны на колокольнях и звонницах храмов Псковской области.

При поддержке «Команды 2018», Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», Псковской епархии и Управления культуры администрации Пскова первый раз проект был реализован в 2019 году. Мероприятие было включено в афишу официальных событий Пскова в Дни памяти святой равноапостольной княгини Ольги после богослужений. Мастера из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Риги (Латвия) выступили на пяти колокольнях Псковской области. Слушателями стали более 5 тысяч человек.

По итогам апробации проекта мастера и зрители выразили надежду на развитие фестиваля и его ежегодное проведение.

В 2021 году ввиду действующих ограничений фестиваль будет представлять собой два цикла двухдневных праздничных образовательных и практических мероприятий, реализуемых в Псковской области 8–9 мая и 24–25 июля, в Дни памяти святой равноапостольной княгини Ольги.