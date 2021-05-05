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Общество

Псковские спасатели благодарят добровольцев за помощь в тушении пожаров

Сегодня борьбу с огнем ведут не только отряды профессионалов, в работу включается все больше добровольцев, особенно на селе. В отдаленных поселениях именно добровольцы первыми приходят на помощь и приступают к тушению пожара,  рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Так, ночью 3 мая 2021 года на пункт связи пожарно-спасательной части № 11 г. Гдова поступило сообщение о пожаре в бане, расположенной по адресу: Гдовский район, д. Прибуж. В 23:26 по данному адресу были направлены два отделения ПСЧ-11 на пожарных автоцистернах и одна пожарная автоцистерна добровольной пожарной команды «Искра» с добровольцами Михаилом Казаком и Сергеем Никифоровым. Уже через две минуты добровольцы прибыли к месту вызова.

«По прибытии было установлено, что горит баня. Оценив свои возможности и выбрав правильно решающее направление действий по тушению пожара, добровольцы подали ствол РСК-50 на защиту жилого дома и двух хозяйственных построек. В скором времени, преодолев расстояние в 33 километра, к работе подключились пожарные ПСЧ-11. Общими усилиями пожар был локализован, а затем и потушен», - отметили в ведомстве. 

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