Стала известна причина пожара в магазине на Октябрьском проспекте
Стала известна причина пожара в магазине на Октябрьском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
04 мая в 21:27 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании продуктового магазина в доме № 12 на Октябрьском проспекте города Пскова. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и спасли магазин. В результате пожара огнем поврежден стеллаж с товаром.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в микроволновой печи.
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