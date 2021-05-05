Стала известна причина пожара в магазине на Октябрьском проспекте

10:07, 05 мая 2021, ПАИ

Стала известна причина пожара в магазине на Октябрьском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

04 мая в 21:27 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании продуктового магазина в доме № 12 на Октябрьском проспекте города Пскова. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и спасли магазин. В результате пожара огнем поврежден стеллаж с товаром.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в микроволновой печи.