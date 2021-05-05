Михаил Мишустин дал поручения Правительству РФ по обеспечению президентского послания Федеральному Собранию

19:02, 05 мая 2021, ПАИ

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Всего в списке 58 пунктов. Они касаются таких важных направлений, как помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения, поддержка отечественной туристической отрасли, предоставление госуслуг, обеспечение финансовой устойчивости бюджетов регионов.

До 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Отдельные поручения Михаила Мишустина касаются выплат, анонсированных президентом.

О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля.

Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля – ежемесячно), а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа.

За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате одного окна через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации – он должен осуществиться до конца 2022 года – будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года. К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых для исполнения поручения главы государства в части круглосуточного предоставления большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат должен стать доступным до конца 2023 года.

В части расширения программы профилактических медосмотров и диспансеризации поручение дано Минздраву и руководителям регионов. Отчитаться о его исполнении они должны до 13 июля. К 16 августа Минздрав, Минпромторг и Минсельхоз также при участии глав субъектов обязаны доложить о работе, направленной на обеспечение новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов. Президент поставил задачу в 2021–2023 годах направить в сёла не менее 5 тыс. новых автомобилей скорой помощи, а в 2022–2023 годах – не менее 500 мобильных медицинских комплексов.

По блоку поручений Владимира Путина, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ожидает отчёта ответственных ведомств – Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодёжи – уже к середине мая. Речь идёт о продлении возможности для туристов возвращать часть стоимости путёвки при путешествиях по России до конца 2021 года. Кроме того, возврат 50 % стоимости путёвки на время летних каникул предусмотрен и для родителей, которые оплачивают отдых для своих детей. Такая же возможность в этот период должна быть доступна победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса «Россия – страна возможностей».

Часть поручений Михаила Мишустина касаются поддержки регионов. Президент поставил задачу представить комплекс мер повышения долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов. Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая. К этому же сроку ведомство Антона Силуанова при участии Минстроя, Минтранса, Минэкономразвития, Федерального казначейства и ФНС обязано отчитаться о проделанной работе в части возможности предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов (по ставке не более 3 % годовых и на срок не менее 15 лет), а также отбора проектов, которые будут профинансированы по такой схеме. До конца 2023 года на эти цели планируется направить не менее 500 млрд рублей.

В рамках поручения Владимира Путина задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25 % собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. В послании Федеральному Собранию президент подчеркнул, что такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года.

Проработать эти поручения Минфин должен до 24 мая.

По словам Владимира Путина, и реструктуризация долгов, и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры.