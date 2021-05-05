В мае 26 ветеранов Великих Лук и Великолукского района получат поздравление с юбилеем от главы государства

21:24, 05 мая 2021, ПАИ

В мае 2021 года 26 ветеранов города и района, которым исполнится 90, 95 и 100 лет, получат поздравительные открытки от Владимира Путина. Из общего числа ветеранов-юбиляров 19 человек отмечают свой 90-й день рождения, шесть человек – 95-й. Столетний майский юбиляр проживает в Великолукском районе.

Добавим, что 9 мая один долгожитель из Великолукского района отметит двойной праздник – День Победы и день рождения.

Напомним, что специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, лицах, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, инвалидах с детства в связи с ранением или контузией в годы войны и т. д.), отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.