В мае 26 ветеранов Великих Лук и Великолукского района получат поздравление с юбилеем от главы государства
В мае 2021 года 26 ветеранов города и района, которым исполнится 90, 95 и 100 лет, получат поздравительные открытки от Владимира Путина. Из общего числа ветеранов-юбиляров 19 человек отмечают свой 90-й день рождения, шесть человек – 95-й. Столетний майский юбиляр проживает в Великолукском районе.
Добавим, что 9 мая один долгожитель из Великолукского района отметит двойной праздник – День Победы и день рождения.
Напомним, что специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, лицах, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, инвалидах с детства в связи с ранением или контузией в годы войны и т. д.), отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.
В мае 26 ветеранов Великих Лук и Великолукского района получат поздравление с юбилеем от главы государства
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