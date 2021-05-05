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Политика

Заключённым в СИЗО и колониях улучшат условия содержания

Правительство пересмотрело ряд нормативных документов, имеющих запреты и разрешения для содержащихся в СИЗО граждан или отбывающих наказание в колониях. Фото Известия /Александр Казаков

Правительство России улучшит условия содержания заключённых в СИЗО и колониях, пересмотрев ряд нормативов до 2030 года, сообщают «Известия».

В частности, предлагается расширить ряд дополнительных платных услуг и предметов, которых содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, получать в посылках или приобретать по безналичному расчёту. Предусмотрено увеличить ассортимент и улучшить качество продуктов питания и предметов первой необходимости, которые заключённые могут покупать в местах лишения свободы или находясь под стражей.

Для женщин, содержащихся в СИЗО, предлагается включить в число платных услуг возможность телефонного разговора с детьми в возрасте до 14 лет. Такая же возможность предлагается и для мужчин, которые являются единственным родителем для детей в возрасте до 14 лет.

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