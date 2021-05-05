Заключённым в СИЗО и колониях улучшат условия содержания
Правительство России улучшит условия содержания заключённых в СИЗО и колониях, пересмотрев ряд нормативов до 2030 года, сообщают «Известия».
В частности, предлагается расширить ряд дополнительных платных услуг и предметов, которых содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, получать в посылках или приобретать по безналичному расчёту. Предусмотрено увеличить ассортимент и улучшить качество продуктов питания и предметов первой необходимости, которые заключённые могут покупать в местах лишения свободы или находясь под стражей.
Для женщин, содержащихся в СИЗО, предлагается включить в число платных услуг возможность телефонного разговора с детьми в возрасте до 14 лет. Такая же возможность предлагается и для мужчин, которые являются единственным родителем для детей в возрасте до 14 лет.
В мае 26 ветеранов Великих Лук и Великолукского района получат поздравление с юбилеем от главы государства
Михаил Мишустин дал поручения Правительству РФ по обеспечению президентского послания Федеральному Собранию
Не исключено, что участие в выборах в Псковской области от «Справедливой России» примет Николай Стариков
Игорь Иванов: Несмотря на ограничения профсоюзам удалось донести свои требования до социальных партнеров