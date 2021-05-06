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Общество

Избирательный участок в псковской деревне Кирово получил статус именного

Избирательному участку №147 в деревне Кирово Псковского района присвоен статус именного в честь Героя Советского Союза Никиты Никитченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в территориальной избирательной комиссии муниципалитета со ссылкой на постановление областной избирательной комиссии.

Никита Никитченко родился в деревне Новобелая Воронежской области в крестьянской семье. В 1910 году они переехали в село Красное в Приморье. В марте 1942 года был призван в Красную Армию на срочную службу Калининским районным военкоматом Уссурийской области. Служил красноармейцем в воинских частях в Приморье.

В боях Великой Отечественной войны - с мая 1944 года на 3-м Прибалтийском фронте.

Никитченко проявил героизм в ходе подготовки к проведению Псковско-Островской наступательной операции. 26 июня 1944 года шел ожесточенный бой в районе деревни Погостище (Псковский район). Рядовой 42-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 9-й штурмовой инженерно-саперной бригады 3-го Прибалтийского фронта Никита Никитченко, заминировав танкоопасные направления на переднем крае наших войск, сопровождал в медпункт контуженного в бою офицера. В это время противник пошел в контратаку. Один из танков неожиданно повернул на позиции артиллеристов. Оказавшийся поблизости Никитченко принял решение мгновенно: с двумя противотанковыми минами он бросился под гусеницы вражеской машины, остановив ее ценой своей жизни.

Героя похоронили в деревне Мурашино Псковского района Псковской области. Позднее он был перезахоронен в братской могиле в деревне Кирово Псковского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года красноармеец Никита Никитченко посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина.

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