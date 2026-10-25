Глава Бежаницкого округа рассказала в проекте «Легенды родного края» об озере Полисто

17:43, 25 октября 2026, ПАИ

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице «ВКонтакте» рассказала в рамках проекта «Легенды родного края» об озере Полисто.

В Бежаницком районе, в сердце Полистово-Ловатской болотной системы, находится озеро Полисто – четвёртый по величине водоём Псковской области и памятник природы регионального значения.

Полисто образовалось более 10 тысяч лет назад из-за отступления Валдайского ледника. Ледник выпахал котловину, которую заполнили талые воды. Местами сток перекрыла морена – так возник водоём.

Со временем часть бассейна заболотилась, но в углублениях сохранилась вода. Так Полисто стало частью Полистово-Ловатской болотной системы – одной из крупнейших в Европе. Площадь памятника природы составляет 8 241,8 гектара.

Озеро граничит с территорией Полистовского государственного природного заповедника, который также охраняет часть болотной системы.

Как отметила Елена Иванова, над озёрной водой кружат редкие птицы: беркуты, орланы-белохвосты, скопы и белые куропатки – представители краснокнижных видов. В лесах водятся волки, медведи, рыси, лоси, косули и кабаны. В озере насчитывается 21 вид рыб. Кстати, это единственное озеро в Псковской области, где обитает чехонь.

На побережьях Полисто были найдены редкие для региона растения: гроздовник многораздельный, дремлик болотный, повойничек водяной перец. Торфяные отмели на северном берегу и в устье реки Осьянки отнесены к ботаническим феноменам.

Озеро с 2009 года является региональным памятником природы. Здесь запрещены загрязнение воды, уничтожение растений и животных, использование моторных лодок, весенняя охота, костры и ночлег вне отведённых мест. С 1973 года болотная система имеет международное природоохранное значение по программе ЮНЕСКО.