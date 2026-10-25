Псковских водителей предупреждают о риске аквапланирования

17:29, 25 октября 2026, ПАИ

В период осенних дождей на дорогах возрастает риск аквапланирования – полной или частичной потери сцепления шин с дорогой. Об этом рассказал автоэксперт Пётр Баканов в беседе с «Авторадио».

Чтобы избежать аварий, водителям необходимо увеличить дистанцию до машин, идущих впереди, и отказаться от резких торможений и манёвров. Аквапланирование может длиться от доли секунды до пары секунд в зависимости от глубины лужи и скорости. Если в этот момент водитель сделает резкое движение, то при восстановлении сцепления машину может развернуть, отметил эксперт.

Пётр Баканов также обратил внимание на особую опасность опавшей листвы: по коэффициенту сцепления мокрые листья сравнимы с мокрым кафелем. Кроме того, в октябре температура постепенно снижается, и летние шины начинают терять свои свойства, что дополнительно снижает безопасность на дороге.