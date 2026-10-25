В Псковской области создали региональный родительский комитет

17:11, 25 октября 2026, ПАИ

Первое заседание регионального родительского комитета при министерстве образования Псковской области состоялось в рамках регионального форума «Родительский компас: школа актива Псковской области». На заседании присутствовали представители родительских комитетов школ региона. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: районная газета «Призыв»



Фото: районная газета «Призыв»



Фото: районная газета «Призыв»



Фото: районная газета «Призыв»







С приветственным словом к участникам обратился министр образования Александр Сорокин. Он отметил важность родительского сообщества и обозначил приоритетные направления работы комитета.

На первом заседании избрали председателя, заместителя председателя и секретаря. Председателем стала Юлия Колбасова, заместителем председателя – Ольга Михайлова, секретарём – Елизавета Зиязова. Также был принят план работы.

Ольга Михайлова, вошедшая в состав комитета, отметила, что многолетняя работа в качестве заместителя председателя родкома в Себежской средней школе показала острую необходимость совместной работы в связке «школа – родители – дети».

На встрече обсуждались вопросы кибербезопасности детей, активизация муниципальных и школьных родительских комитетов, участие в грантовых федеральных и региональных конкурсах и организация семейных мероприятий.

«В планах – создание родкомов в районах, основное направление которых – воспитание наших детей. Да, возможно, результат мы увидим лет через 10, но важно начать! Родители, искренне призываю включаться в жизнь школы, в воспитательный процесс. Кто-то подал идею, кто-то заказал атрибутику, а кто-то взял на себя дипломатические вопросы. И всё это вырастает в нечто глобально позитивное и долгоиграющее», – подчеркнула Ольга Михайлова.