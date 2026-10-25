В Псково-Печерском монастыре завершилась смена для семей участников СВО из Белгородской области

17:29, 25 октября 2026, ПАИ

Фонд «Защитники Отечества» совместно с Русской православной церковью продолжает организовывать для ветеранов и их близких поездки к святыням. Очередной двухнедельный заезд прошёл в центре духовной реабилитации, действующем при Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Гостями смены стали семьи участников специальной военной операции из Белгородской области. В течение двух недель они общались с духовенством, участвовали в богослужениях, знакомились с монастырской природой и совершили экскурсию в Псков.

Отдельный блок программы посвятили физической активности и трудотерапии. Творческие мастерские, музыкальные занятия и консультации психолога помогли участникам в социокультурной адаптации.

«К нам отнеслись как к самым близким людям. Здесь особая атмосфера – без осуждения и жалости, только любовь. Словно камень с души сняли: он давил так, что я не могла спать. Я познакомилась с людьми с такой же судьбой, мы делились хлебом, чаем и фотографиями. Мы – одно целое, и это единство, рождённое в общей беде, лечит лучше любых лекарств», – рассказала участница смены Ольга Колесникова.