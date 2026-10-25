Тёплая дождливая погода прогнозируется в Псковской области 26 октября
Облачная погода прогнозируется в Псковской области 26 октября. В большинстве районов пройдёт небольшой дождь, днём – местами умеренный, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений, местами порывистый – до 15 метров в секунду.
Температура в области ночью составит +6...+11 градусов, днём – до +9..+14 градусов.
В Пскове ночью пройдёт небольшой дождь, днём – умеренный. Температура воздуха ночью составит +8...+10 градусов, днём – до +10...+12 градусов.
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