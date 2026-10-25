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Общество

В Госавтоинспекции предупреждают родителей о последствиях покупки питбайка детям

Покупка питбайка для несовершеннолетнего может обернуться для родителей уголовным делом. Такие действия подпадают под статью 151.2 УК РФ (о вовлечении детей в занятия, опасные для жизни). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД России.

17-летнего водителя питбайка госпитализировали после ДТП в Псковском районе. Авария произошла в апреле 2026 года. Фото ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Нарушителям грозит штраф 50–80 тысяч рублей, а сам питбайк изымут. В ведомстве пояснили: конфискация нужна не ради денег, а чтобы ребёнок больше не мог выехать на дорогу.

Для дорог общего пользования такая техника не подходит. У неё нет света, зеркал и тормозов, отвечающих техрегламентам, зато она развивает скорость до 100 километров в час. На проезжей части такого водителя плохо видно, резко остановиться он не сможет, а из-за небольшого веса любое столкновение может закончиться трагически. Разбирательство начинается уже после того, как ребёнка обнаружат на питбайке за пределами закрытой трассы.

В Госавтоинспекции подчёркивают: питбайк – спортинвентарь для закрытых площадок. Если родители хотят дать ребёнку скорость и адреналин, безопаснее записать его в секцию мотокросса, где занятия идут под контролем инструкторов и в полной защите.

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