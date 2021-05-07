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Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что покинет свой пост

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году уйти со своего поста, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Скандально известная своими резкими высказываниями в адрес России пресс-секретарь заявила, что ей нравятся вызовы и ответственность, но она обсуждала с командой главы Белого дома Джо Байдена, когда он баллотировался в президенты, срок в один год на нынешнем посту.

Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. В 2020 году она занимала должность советника переходной команды Байдена. В ноябре того же года стало известно о ее назначении пресс-секретарем Белого дома.

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