Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что покинет свой пост

08:18, 07 мая 2021, ПАИ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году уйти со своего поста, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Скандально известная своими резкими высказываниями в адрес России пресс-секретарь заявила, что ей нравятся вызовы и ответственность, но она обсуждала с командой главы Белого дома Джо Байдена, когда он баллотировался в президенты, срок в один год на нынешнем посту.

Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. В 2020 году она занимала должность советника переходной команды Байдена. В ноябре того же года стало известно о ее назначении пресс-секретарем Белого дома.