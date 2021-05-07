Приют «Лесопилка» просит псковичей помочь с натуральными продуктами для питомцев

09:27, 07 мая 2021, ПАИ

Приют «Лесопилка» просит псковичей помочь с натуральными продуктами для питомцев, сообщается в instagram-аккаунте приюта.

«В приюте закончилась натуралка. Был у нас запас деформированных замороженных пельменей, но он уже закончился. Будем очень благодарны за любое количество субпродуктов - куриных, говяжьих, свиных. Мясо-костных наборов, любого мяса, можно не очень свежее, рыбы». – обратились зоозащитники к псковичам.

