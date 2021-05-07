В Порховском районе из-за короткого замыкания горел жилой дом
5 мая около 20:00 произошло возгорание жилого дома в деревне Верхний Мост Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На месте происшествия работали сотрудники пожарной службы. Дом выгорел изнутри.
Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в коридоре.
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