В Порховском районе из-за короткого замыкания горел жилой дом

10:57, 07 мая 2021, ПАИ

5 мая около 20:00 произошло возгорание жилого дома в деревне Верхний Мост Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На месте происшествия работали сотрудники пожарной службы. Дом выгорел изнутри.

Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в коридоре.