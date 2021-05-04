Сбербанк повышает ставку по вкладу и вводит новый депозит

11:55, 07 мая 2021, ПАИ

«Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», – сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Сбербанка.

В первую очередь, с 7 мая повышена процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент», действие вклада продлено до 30 июня 2021 года. Также 7 мая, накануне праздника Великой Победы, начнёт действовать новый депозит «Вклад в Победу» с отчислением взносов клиентов в благотворительный фонд «Память поколений» – с каждой полной тысячи рублей вклада 1 рубль будет перечисляться в фонд, а банк удвоит сумму перечислений за счёт собственных средств.

Кроме повышения ставок по вкладам с 7 мая меняются условия по ряду ипотечных продуктов. Сбербанк обращает внимание, что для клиентов уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения – 90 дней после положительного решения банка. Все условия по заявке доступны в личном кабинете на DomClick.ru.