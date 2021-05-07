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Культура

Псковские библиотекари приглашают горожан на онлайн-площадку «Наша общая Победа!»

Библиотеки Пскова приглашают своих читателей 9 мая на традиционную праздничную площадку «Наша общая Победа!». В связи с ограничениями по коронавирусу эта библиотечная праздничная площадка, как и в прошлом году, организована в интернете и откроется ровно в 12.00 9 мая. Об этом  Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеке.

На библиотечной праздничной площадке 9 мая псковичи узнают, почему не существует «улицы Шостака» и в честь кого она названа на самом деле. Также в программе эксклюзивные видеоматериалы, которые 11 библиотек Пскова подготовили специально ко Дню Победы. Кроме этого, посетителей праздничной библиотечной онлайн-площадки  ожидают тематические мастер-классы для детей и их родителей и творческие поздравления с праздником Великой Победы от известных псковичей.

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