Псковские библиотекари приглашают горожан на онлайн-площадку «Наша общая Победа!»

12:49, 07 мая 2021, ПАИ

Библиотеки Пскова приглашают своих читателей 9 мая на традиционную праздничную площадку «Наша общая Победа!». В связи с ограничениями по коронавирусу эта библиотечная праздничная площадка, как и в прошлом году, организована в интернете и откроется ровно в 12.00 9 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеке.

На библиотечной праздничной площадке 9 мая псковичи узнают, почему не существует «улицы Шостака» и в честь кого она названа на самом деле. Также в программе эксклюзивные видеоматериалы, которые 11 библиотек Пскова подготовили специально ко Дню Победы. Кроме этого, посетителей праздничной библиотечной онлайн-площадки ожидают тематические мастер-классы для детей и их родителей и творческие поздравления с праздником Великой Победы от известных псковичей.