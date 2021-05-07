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Стала известна афиша праздничных мероприятий, которые пройдут в Пскове 9 мая

Стала известна афиша праздничных мероприятий, которые пройдут  в Пскове 9 мая. Информацию об этом предоставил Официальный telegram-канал Псковской области. Вход на концертные программы строго по пригласительным билетам. Количество мест ограничено.

10:00 - Парад войск Псковского гарнизона

Где: Пл. Победы, ул. Кузнецкая.

12:00 - «С Днём Победы!»

Праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов города Пскова.

Где: МБУК «Городской культурный центр» (Пл. Победы, д. 1)

12:00 - «Берёзы памяти моей»

Литературно-хореографический спектакль.

Где: МБУК «Дом офицеров» (ул. Кирсанова, д. 5)

14:00 - «После рассвета…»

Театрально-музыкальная композиция студентов ПсковГУ.

Где: МБУК «Городской культурный центр»

14:30 - «У войны не женское лицо»

Спектакль народного коллектива молодёжного театра «Ах, театр».

Где: МБУК «Городской культурный центр»

17:00 - «Победе славной посвящается!»

Праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов города Пскова.

Где: МБУК «Городской культурный центр»

17:00 - «Победа в сердце моём»

Концертная программа с участием ансамбля 76-й ДШД «Голубые молнии».

Где: МБУК «Дом офицеров»

 

 

 

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