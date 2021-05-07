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Продолжается реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе

В Печорском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. Работы идут на 1-м пусковом комплексе длиной около 6,5 км (с 22-го по 28-й км), который проходит через деревни Кулиско и Дальнево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «Вуклэр» на 80 % подготовила территорию строительства, на 40 % заготовила необходимые для реконструкции материалы: песок, щебень, дорнит и геокомпозит. На 100 % выполнено переустройство водопропускных труб по основному ходу дороги. На участках спрямления произведена выемка торфа и обратная засыпка песком. Продолжается формирование земляного полотна, устройство песчаного подстилающего слоя и основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси, начаты земляные работы под устройство автобусной остановки. Кроме того, заключен договор на вынос линии электропередачи и получены технические условия на технологическое присоединение к ЛЭП для устройства наружного освещения остановочных пунктов.

Реконструкция идёт в рамках инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» / «ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов.

По завершении работ покрытие дороги станет асфальтобетонным на протяжении всего участка, ширина проезжей части будет доведена до 6 метров, обочин – до 2 метров. Также будут отремонтированы пересечения и примыкания, тротуар и автобусные остановки, проведено благоустройство. На автобусных остановках в деревнях Кулиско и Дальнево появится наружное освещение.

Стоимость работ составляет 220 млн рублей. Срок окончания работ по контракту – 30 июля 2021 года. Заказчиком реконструкции выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Контроль качества выполняемых работ осуществляет ООО «Центр диагностики комплексной инфраструктуры».

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