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Политика

Рынок труда будет расширен в ближайшее время в Псковской области


Псковская администрация заинтересовалась рабочими местами на рынке труда. Об этом  сообщает администрация Псковсой области.

Открывая мероприятие, глава региона поблагодарил Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации за визит в Псковскую область и детальное погружение в местную проблематику.
«Я знаю, что вы достаточно плотно сегодня поработали с цифрами, со статистикой, обсудили возможные дальнейшие пути изменения ситуации», — отметил глава региона и обратился к первому заместителю губернатора Вере Емельяновой с поручением разработать дополнительные меры восстановления рынка труда к уровню 2019 года и наладить оперативное взаимодействие с Минтрудом России.

Участники совещания в числе прочего проанализировали и основные причины снижения численности занятого населения в регионе. К ним, например, относится занятость граждан в «сером» секторе экономики, а также высокий уровень трудовой миграции.

Дополнительно Михаил Ведерников подчеркнул, что на региональном уровне ситуация будет продиагностирована по всем направлениям. «Необходимо сформировать план мероприятий. У министерства есть хорошие программы поддержки. Надо смотреть, что мы на уровне региона можем сделать, чем может помочь министерство, и, возможно, выйти с предложениями на уровень Правительства РФ», — заметил глава региона. Елена Мухтиярова подтвердила, что министерство готово рассматривать предложения от региона.

В свою очередь Вера Емельянова подчеркнула, что по итогам совещания, которое состоялось ранее с представителями профильных региональных комитетов, обсуждено несколько новых подходов к решению вопроса восстановления рынка труда в регионе. Первый вице-губернатор обратила внимание, что Псковская область готова стать пилотным регионом для внедрения опытных практик, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда.

Дополнительно Елена Мухтиярова обозначила, что по итогам совещания сформулировано предложение для федеральных коллег, которые отвечают за предоставление субсидий по различным направлениям.

В завершение глава региона обозначил, что главная задача региона в вопросе восстановления рынка труда — выйти на положительную динамику. «Я в эту тему более детально погружусь. Мы сформируем межведомственную рабочую группу, я лично её возглавлю», — заметил глава региона. Он также поддержал инициативу проведения на территории региона федерального мероприятия, на котором предложения региона могут быть детально проработаны и сформированы в единый кейс для решения вопросов рынка труда.

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