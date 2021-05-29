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Общество

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» начались в Псковской области

В преддверии Международного дня защиты детей в Псковском кооперативном техникуме состоялась встреча студентов с заместителем председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, участником боевых действий в Афганистане, а также контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и миротворческой миссии в Югославии майором запаса Сергеем Карпухиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Началось общение с приятной церемонии вручения благодарственных писем руководителю учебного заведения — Юлии Самсоновой и волонтерам за активную помощь, оказанную при проведении спартакиады «Твой выбор» с участием несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Затем Сергей Карпухин обменялся мнениями с ребятами о проблеме становления и развития личности и важнейших жизненных принципах. Гость начал с рассказа о семье своих родителей, приближавших победу на фронте и в тылу. Они воспитали одиннадцать детей, которые стали врачами, кадровыми офицерами, учителями. И каждый на своем поприще уже много лет приносит пользу соотечественникам, вносит свой вклад в развитие общества.

Ветеран рассказал о своем пути при выборе профессии, о службе в армии, о героических подвигах сослуживцев в период контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и миротворческой миссии в Югославии.

Сергей Васильевич пожелал юношам и девушкам стремиться к постоянному самосовершенствованию, понимать, что взросление человека определяется его способностью как гражданина оценивать свои поступки. И при этом не только знать свои права, но и ответственно относиться к своим обязанностям.

Формат живого интерактивного общения очень понравился собравшимся. После встречи ребята задали спикеру интересовавшие их вопросы, а также поблагодарили сотрудников городской полиции и представителей Общественного совета при УМВД за это интересное мероприятие.

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