Снаряд от «Катюши» найден в Куньинском районе

18:02, 28 мая 2021, ПАИ

Снаряд к системе залпового огня найден в Куньинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

28 мая вблизи деревни Никольской Куньинского района местные жители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место происшествия специалисты аварийно-спасательной службы идентифицировали реактивный снаряд к системе БМ-13 «Катюша» калибра 300 миллиметров.