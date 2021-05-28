Снаряд от «Катюши» найден в Куньинском районе
Снаряд к системе залпового огня найден в Куньинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
28 мая вблизи деревни Никольской Куньинского района местные жители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Прибывшие на место происшествия специалисты аварийно-спасательной службы идентифицировали реактивный снаряд к системе БМ-13 «Катюша» калибра 300 миллиметров.
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