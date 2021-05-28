В Пскове мошенники пытались присвоить квартиру через МФЦ

19:13, 28 мая 2021, ПАИ

Пскович и псковичка, которая явлалась бышей сотрудницей ГБУ Псковской области МФЦ, предстали перед судом, сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области общей юрисдикции. 24 мая 2021 года им было предъявлено обвинение в совершении ряда мошеннических действий, то есть хищении чужого имущества путем обмана в крупном и особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, повлекшего лишение прав граждан на жилое помещение.

Судом установлено, что женщина во исполнении преступного сговора изготовила поддельный договор купли-продажи от имени законных собственников квартир в пользу лиц, найденных сообщником. Кроме того, подсудимая в отсутствии законных собственников принимала по месту своей работы документы для регистрации права собственности на квартиры для подставных лиц.

Суд признал мошенницу виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Её сообщник осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. При наличии в его действии особо опасного рецидива судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 9 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.