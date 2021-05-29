Бесхозное строение горело в Великих Луках

15:53, 29 мая 2021, ПАИ

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29 мая около 4 часов ночи на улице Пескарева в Великих Луках произошло возгорание бесхозного строения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.

Предположительная причина пожара- неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.