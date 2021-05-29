Усвятские школьники изучали устройство и принципы работы беспилотных летательных аппаратов

21:50, 29 мая 2021, ПАИ

В Усвятской школе активно работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Об этом Псковскому агентству информации рассказали корреспонденты районной газеты «Новая жизнь».

В своей работе учителя используют несколько направлений, развивая у детей способность к совместной работе, творчеству, сотрудничеству, коммуникабельности и креативности. Дополнительная общеразвивающая программа «Проектная деятельность и аэротехнологии» - новое направление для усвятских школьников. Занятия по ней проходили на базе кружков Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Ребята познакомились с принципами работы квадрокоптера. Проектировали, собирали и программировали беспилотники. Они научились основам пилотирования беспилотных летательных аппаратов, основам теории автоматического управления. Освоили работу со сложными техническими устройствами на примере беспилотных летательных аппаратов.



Итогом этой работы стала защита коллективного проекта «Сборка, настройка и запуск квадрокоптера», защищал который ученик 6-а класса Даниил Струков. Занятия проходили в рамках программы сетевого сотрудничества с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр образования и воспитания детей и молодёжи» города Пскова.



