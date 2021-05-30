В Псковской области открылись участки для предварительного голосования «Единой России»
30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 участков для предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Все участки будут работать до 20:00.
Принять участие в предварительном голосовании можно будет на участке, который закреплён за местом регистрации избирателя, для этого необходимо будет предъявить паспорт.
Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru. С помощью электронного голосования в партийном праймериз уже приняли участие более 5 млн россиян.
Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков отдал свой голос на праймериз «Единой России»
Раиса Кузина приняла участие в предварительном голосовании «Единой России»: Хочется, чтобы прошли достойные люди
Молодёжный парламент против молодёжной избирательной комиссии. В Пскове прошли дебаты об электронном голосовании