В Псковской области открылись участки для предварительного голосования «Единой России»

08:00, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 участков для предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Все участки будут работать до 20:00.

Принять участие в предварительном голосовании можно будет на участке, который закреплён за местом регистрации избирателя, для этого необходимо будет предъявить паспорт.

Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru. С помощью электронного голосования в партийном праймериз уже приняли участие более 5 млн россиян.