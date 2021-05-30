Глава Пскова Елена Полонская призвала псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России»

09:39, 30 мая 2021, ПАИ

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская проверила работу счетных участков для очного предварительного голосования по определению кандидатов на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание.

«Участки оснащены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты. Отмечу, возможность проголосовать есть не только у членов партии, но и у всех, кто является избирателем. Свой выбор я уже сделала, проголосовав через портал pg.er.ru», - рассказала Елена Полонская корреспонденту Псковского агентства информации.

В Псковской области открыто 119 счетных участков. Они будут работать до 20:00 мск. Кроме того, проголосовать можно на портале pg.er.ru