Елена Лунгу рассказала, как участвовала в предварительном голосовании «Единой России»

09:49, 30 мая 2021, ПАИ

Врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу приняла участие в предварительном голосовании «Единой России» с помощью портала pg.er.ru. Об этом она рассказала корреспонденту Псковского агентства информации.

«Я это сделала не выходя из дома, прямо со своего домашнего компьютера. Здорово, что проявить свою активную гражданскую позицию и выразить мнение, кто должен представлять людей в Псковском областном Собрании и Госдуме, так просто и удобно. На pg.er.ru можно ознакомиться с биографиями кандидатов, их программами и сделать свой выбор», - отметила Елена Лунгу.

В воскресенье, 30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Елена Лунгу также участвует в предварительном голосовании в качестве кандидата «Единой России» на выборы в региональный парламент.