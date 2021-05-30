Депутат Псковской гордумы Сергей Мусиенко принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

11:27, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Я, как гражданин нашей страны, принял участие в голосовании. Был приятно удивлён большому числу избирателей и высокому уровню организации. Каждый житель нашего города также может отдать свой голос за своего кандидата», - написал Сергей Мусиенко.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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