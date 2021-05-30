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Происшествия

Водитель Volkswagen госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе

  • Два легковых автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два легковых автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два легковых автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
  • Два легковых автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе
    Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района

Водитель Volkswagen госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Вперед» Пустошкинского района.

ДТП произошло 30 мая на трассе М9 между деревнями Пятовщиной и Ивчихой Пустошкинского района. По словам очевидцев, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали.

 На место происшествия первыми прибыли сотрудники ПСЧ-26, работают сотрудники Пустошкинского филиала Псковского дорожного предприятия. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Себежский».

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