Водитель Volkswagen госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе
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Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
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Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
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Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
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Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района
Водитель Volkswagen госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Вперед» Пустошкинского района.
ДТП произошло 30 мая на трассе М9 между деревнями Пятовщиной и Ивчихой Пустошкинского района. По словам очевидцев, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.
В результате ДТП водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали.
На место происшествия первыми прибыли сотрудники ПСЧ-26, работают сотрудники Пустошкинского филиала Псковского дорожного предприятия. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Себежский».
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