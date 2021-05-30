Водитель Volkswagen госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе

15:39, 30 мая 2021, ПАИ



Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района



Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района



Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района



Фото: Газета "Вперед" Пустошкинского района







Водитель Volkswagen госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Вперед» Пустошкинского района.

ДТП произошло 30 мая на трассе М9 между деревнями Пятовщиной и Ивчихой Пустошкинского района. По словам очевидцев, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали.

На место происшествия первыми прибыли сотрудники ПСЧ-26, работают сотрудники Пустошкинского филиала Псковского дорожного предприятия. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Себежский».