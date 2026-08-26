Сотрудники ФСБ задержали псковича за продажу чужих аккаунтов

09:00, 26 августа 2026, ПАИ

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность жителя Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Установлено, что фигурант, действуя из корыстных побуждений, незаконно приобрёл у неустановленного лица персональные данные жительницы Республики Хакасия. С их помощью получил доступ к её личному кабинету на портале «Госуслуги».

В дальнейшем, используя учётную запись потерпевшей, от её имени зарегистрировал несколько сим-карт, а также создал аккаунты в мессенджере «Телеграм». Позже доступ к этим профилям пскович продал неустановленным лицам.

Видео: Управление ФСБ России по Псковской области

Уголовное дело по материалам УФСБ России по Псковской области возбуждено УМВД России по Псковской области по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору).

Расследование продолжается.