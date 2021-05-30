Максим Адамчук: В Псковской области не поступило ни одной письменной жалобы от избирателей

18:57, 30 мая 2021, ПАИ

В региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» не поступило ни одной письменной жалобы от избирателей, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Максим Адамчук. Только несколько замечаний поступили в ситуационный центр по телефону,

«Поступила единичная претензия на выдачу неправильно оформленных бюллетеней на одном из счетных участков. Мы сразу отреагировали на нее: проверили бланки для голосования на этом участке и не нашли никаких нарушений. Бюллетени были оформлены правильно» - отметил он.

Также, по словам Адамчука по телефону было высказано устное замечание на плохое соблюдение санитарных требований на одном из счетных участков.

«Мы выехали на место, и увидели, что санитарно-эпидемиологические требования на указанном участке соблюдаются в полной мере: члены комиссии находились на участке в защитных масках и перчатках, на входе проводилась бесконтактная термометрия, затем избирателям предлагали воспользоваться санитайзером для обработки рук, а также выдавали защитные маски и перчатки», - заметил руководитель регионального отделения.

Обращения, связанные с уточнением адреса их избирательного участка, сразу фиксировались.

«Предварительное голосование на всех 119 избирательных участках региона проходит в спокойном режиме. Явка хорошая, люди понимают, что от них зависит, кто представит регион на выборах в Государственную Думу от партии в сентябре, и кого выдвинет партия на выборы в региональный парламент», - добавил он.