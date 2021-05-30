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Политика

Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму РФ и областное Собрание в Псковской области завершились в 20:00. Закрыты 119 счетных участков, также закончилось электронное голосование на портале pg.er.ru, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит 19 июня съезд партии, списки кандидатов в Псковское областное Собрание будут утверждены региональной конференцией.
В предварительном голосовании «Единой России» в регионе участвовали 108 кандидатов, из них 95 — в региональный парламент, 13 — в Госдуму.

 

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