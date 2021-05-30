В России хотят ввести ограничения при покупке алкоголя в одни руки

23:11, 30 мая 2021, ПАИ

В России предложили ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год, пишет «Лента.ру».

С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.

«У ВОЗ есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание», — объяснил общественник.

Также Химзаев предложил ряд мер, которые, на его взгляд, позволят сократить объемы контрафактного алкоголя, в частности, вывод специализированных магазинов из населенных пунктов и полная государственная монополия продажи спиртного.