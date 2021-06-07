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Происшествия

Заместителя главы администрации Новоржевского района осудили за мошенничество

В Новоржевском районе бывший муниципальный служащий осужден за мошенничество в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Муниципальный служащий в 2016 году путём обмана и злоупотребления доверием по договору служебного найма купил квартиру в деревне Алтун Новоржевского района, которую в последующем незаконно приватизировал, причинив муниципальному образованию ущерб на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.

По иску прокурора сделка признана недействительной, запись в едином государственном реестре недвижимости о регистрации права собственности аннулирована.

Суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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