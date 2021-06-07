Россия отказалась от договора по открытому небу

16:02, 07 июня 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации [надлежащим образом оформленный отказ от договора. -ПАИ] договора по открытому небу, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение официально прекратится через полгода, а на данный момент уведомления о расторжении договора направлены в Канаду и Венгрию.

Договор был создан для поддержания мира с Европой после окончания холодной войны, договор позволял подписавшим его 34-странам собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Однако в прошлом году был запущен механизм расторжения договора, в январе начался процесс подготовки документов, а на данный момент Россия официально расторгла ДОН.

В Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о «российских нарушениях». В МИД России претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.

Участниками договора на данный момент остаются 33 государства.