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Политика

Россия отказалась от договора по открытому небу

Pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации [надлежащим образом оформленный отказ от договора. -ПАИ] договора по открытому небу, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. 

Соглашение официально прекратится через полгода, а на данный момент уведомления о расторжении договора направлены в Канаду и Венгрию. 

Договор был создан для поддержания мира с Европой после окончания холодной войны, договор позволял подписавшим его 34-странам собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 

 Однако в прошлом году был запущен механизм расторжения договора, в январе начался процесс подготовки документов, а на данный момент Россия официально расторгла ДОН. 

В Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о «российских нарушениях». В МИД России претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком. 

Участниками договора на данный момент остаются 33 государства. 

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