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Политика

Более девяти тысяч жителей Псковской области являются членами партии «Единая Россия»

9 281 житель Псковской области является членом партии «Единая Россия». Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на XXVII конференции партии 7 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

49 делегатов было избрано из местных отделений для конференции.

«Всего в регионе 103 делегата, зарегистрировано было 76», - отметил Козловский.

От лица руководителя партии Александр Козловский поблагодарил членов партии за работу во время пандемии.

«У нас получается сделать партию полезной и востребованной, мы стали интересными и модными», - добавил депутат.

Спикер добавил, что у партии амбициозные планы и планируется достигать всех поставленных целей.

«Партия не прекращала работу, это и есть подготовка к выборам», - заметил Козловский.

Также депутат подчеркнул, что каждую неделю партия общается с местными волонтёрскими отделениями.

«Мы проделали грандиозную работу — на праймериз «Единой России» проголосовало более 100 тысяч псковичей, - напомнил Козловский. - Рекордсменом стал Алекснадр Котов, который набрал более 86% голосов».

В завершение Александр Козловский выразил благодарность за доверие к себе и отметил, что его победа в праймериз ЕР по выборам в Госдуму является общей заслугой.

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