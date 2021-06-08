Путин поручил перенести Всероссийскую перепись населения

16:03, 07 июня 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений, пишет ТАСС.

«Правительству Российской Федерации совместно с МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минюстом России, СВР России, ФСБ России, Росгвардией, ФСО России, Росархивом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения», - говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июля 2021 года.

Предложение перенести перепись прозвучало в мае на совещании об исполнении отдельных положений послания парламенту. Тогда первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что в июне в России официально стартует думская избирательная кампания, которая продлится непосредственно до выборов в Госдуму в сентябре. По времени она должна была совпасть с проведением переписи населения, которая была запланирована на август-сентябрь.

Как отмечал Турчак, «если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение». В связи с этим секретарь Генсовета единороссов попросил Путина дать поручение о переносе переписи населения на октябрь. По его словам, «выборы к этому времени уже пройдут и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы». В мае Росстат сообщил, что готов провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября.