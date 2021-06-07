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Происшествия

Дачник из Псковской области в присутствии жены и детей до смерти избил соседа

В Псковской области расследуется уголовное дело по факту смерти 3 июня в больнице 34-летнего мужчины, ранее госпитализированного с черепно-мозговой травмой.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области,  к преступлению причастен 40-летний сосед потерпевшего по даче. Вечером 1 июня он пришел в дом к потерпевшему и в присутствии его жены и двух детей избил его палкой. С полученными телесными повреждениями мужчину госпитализировали, однако он вскоре скончался.

На допросе задержанный пояснил, что в момент совершения преступления находился под воздействием запрещенных веществ. Убийце предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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