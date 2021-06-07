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Политика

Псковское реготделение «Единой России» избрало делегатов на ХХ съезд партии

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» избрало делегатов на ХХ съезд партии, который пройдёт 19 июня в Москве. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, соответствующее решение было принято 7 июня в ходе первого этапа XXVII конференции реготделения партии.

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский напомнил, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рекомендовал избрать делегатами на съезд участников праймериз, набравших наибольшее число голосов.

Поэтому от Псковского регионального отделения «Единой России» было предложено делегировать на съезд заместителя секретаря реготделения партии, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова и первого заместителя секретаря регионального отделения, главу администрации Пскова Александра Братчикова.

Большинством голосов данные кандидатуры были утверждены делегатами региональной партийной конференции.

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